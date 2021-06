Oana Zavoranu, marturisiri dureroase despre moartea mamei sale

Oana a facut declaratii emotionante despre ultimele clipe ale mamei sale, dar si despre acuzatiile care i s-au adus.„M-au acuzat atunci că am băgat-o în mormânt pe mama! Nici vorbă de băgat în pământ. Diagnosticul mamei când a murit a fost de insuficiență renală și septicemie. Nu a făcut accident vascular sau infarct din cauză că s-a certat cu mine înainte să moară. Nu am nimic să-mi reproșez.Am liniștea sufletească că am mers totuși la ea la spital înainte să moară. M-au chemat să vin la spital la mama să ne împăcăm. Eu am ieșit din cameră nervoasă. Ne-am certat și atunci, am aruncat lavaliera și am ieșit din cameră. S-a terminat prost. A fost ultimul moment când am văzut-o pe mama in viață. Ne-am certat atunci în direct la tv, iar la o săptămână a murit”, a povestit Oana, la podcastul lui Cătălin Măruță.Oana Zăvoranu a mărturisit că motivul real de la care a pornit scandalul dintre ea și mama ei a început de la bani."Scandalul dintre noi a început de la bani, era strângăreață mama. Te înțelegeai cu ea până la bani. Bani sunt ochii dracului. Dacă ar fi să dau timpul înapoi nu aș mai semna actul din 2000, când i-am dat banii mei. Atunci m-a pus să semnez o foaie în care îi cedam ei acțiunile mele, care reprezentau 75 la sută din firmă, deci vorbim de milioane de euro.Ca să-mi zică mai târziu: N-am să uit când i-am cerut 350 de euro pentru o alarmă la mașină și m-a trimis să-i cer bani lui Pepe. A zis:Am câștigat chiar zilele trecute procesul cu Luis Lazarus, care m-a făcut făcut asasină. Toți ziceau atunci la moartea mamei că eu am băgat-o în pământ. L-am dat în judecată și instanța a dovedit că eu am avut dreptate. Acum Lazarus trebuie să-mi dea 15.000 de euro!”, a completat frumoasa brunetă.