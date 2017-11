Oana Zavoranu o ataca dur pe Andreea Marin: "A stat la masa cu Stela Popescu, dar a durut-o fix in pix!

Oana Zavoranu a atacat-o dur pe Andreea Marin, care a stat la aceeasi masa cu Stela Popescu la ultima gala la care a participat actrita si s-a comportat foarte ciudata.Zana si-a facut poze cu regretata actrita si le-a postat pe contul sau de socializare, lucru care a intrigat-o pe Oana. Aceasta nu isi explica cum de Andreea Marin sau oricine altcineva din sala nu a sunat la 112 in momentul in care Stela Popescu prezenta semne clare ca sufera un AVC (atac vascular cerebral)."Love you all!As continua cu mocangistele prezente in showbiz-ul romanesc, chiar la gala Unica, dar cred ca este inca o zi trista pentru romani, decesul D-nei Stela Popescu… Acum de ce zana kilului meu, o infatuata de o rautate morbida (mai tineti minte cum zbiera ca o isterica ca omoara ea toti cainii cu mainile ei, desi pe ea nici un catel nu o ataca), stand chiar la masa cu D-na Stela, a facut doar poze si a durut-o fix in pix, si pe ea ca si pe mormanul de prosti din sala, care nu au fost in stare sa cheme SMURDUL, cand femeia CLAR tocmai facea un AVC pe scena si nu avea nevoie de premii, ca le luase pe toate si pe asta l-a si scapat pe jos… E partea a doua a problemei grave care exista in societatea romaneasca…Adica indiferenta, rautatea, invidia, falsitatea, ipocrizia si pastrarea aparentelor cu orice pret… chiar si cu pretul mortii unei artiste inegalabile…", a rabufnit Oana Zavoranu.