Oana Zavoranu sare in apararea Ralucai Pastrama. Il face praf pe Pepe

In schimb, la adresa fostului sau sot, Oana Zavoranu a avut un limbaj vulgar, greu de reprodus.”Mă bucur că a postat această poză și sunt convinsă că are și ea pe cineva! Și e îndreptățită să posteze și ea că are pe unul. Că doar nu s-o pocăi! Dar, ca de obicei, macho-manul trebuie să fie mai cu moț! Eu o încurajez pe Raluca din tot sufletul să se p**e pe el (n.r. pe Pepe).Și să nu mai pice la intimidări și faze d-astea de-ale lui! Zici că ea ar trebui să stea toată viața sub tutela lui. El va trebui să accepte că și ea trebuie să își trăiască viața așa cum e normal! Doar nu o să stea să fie mama la copii până îi ajung f***ii la genunchi, la 85 de ani. Iar el să se încurce cu 850 de baragladine. Raluca să fie mama la copii, dar să fie și femeie sau nevastă sau ce dorește ea în viitor! Bichonul nu e în măsură să facă reguli!Latino loverul sau macho-manul sau ce se mai dă el trebuie să înțeleagă faptul că un bărbat șmecher nu merge niciodată să spună că l-a înșelat nevasta! Nici prima, nici a doua! Din start, statutul de macho-man s-a dus! Este greu și ca femeie să accepți că ai fost înșelată de bărbat!Darămite ca barbat care se consideră macho-man! Oricum, el e doar un show-off. Nu cred nimic din ce arată el! Ăsta (n.r. Pepe) e făcut numai din minciună! Bichonul e făcut din minciună de la A la Z! Cu tot ce spune, tot ce face și tot ce pretinde! El a ieșit de două ori și a spus că a fost înșelat de nevastă.