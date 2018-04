Oana Zavoranu si-a uitat mama

Marioara Zavoranu a murit in urma cu trei ani, dupa o lunga suferinta, aceasta avand probleme renale dar si diabet.Marioara Zavoranu este ingropata langa Nicolae Zavoranu, cel care i-a fost de doua ori sot. Acesta este si tatal adoptiv al Oanei Zavoranu, pe care a iubit-o ca si cum ar fi fost copilul lui biologic. In timp ce mormantul sotului acesteia, Nicolae Zavoranu, are o cruce imensa, din marmura, mormantul Marioarei Zavoranu inca pastreaza crucea de lemn.Cele cateva flori puse la capatai dovedesc, totusi, ca femeia nu a fost uitata si ca inca se varsa o lacrima pentru cea care a fost Marioara Zavoranu.Pentru parastasul de trei ani, Oana nu vrea sa faca mare tam-tam. Aceasta a dezvaluit ca isi doreste un parastas restrans, decent, unde sunt invitati doar rude si prieteni apropiati.