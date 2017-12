Oana Zavoranu, soc dupa soc. Vedeta a pastrat si inima motanului Marty

L-a ingropat initial, insa nu a putut ramane cu gandul ca pisoiul sau va putrezi in pamant, de aceea l-a dezgropat dupa doua zile si l-a tinut in congelator pana a gasit pe cineva care sa il impaieze. De asemenea, vedeta a pastrat si inima animalului de companie, pe care o tine intr-o ceara speciala."Marty este o operă de arta a fost sufletul meu! Inauntru nu mai are nimic, dar mustatile sunt ale lui, ghearele si blanita care a stat 4 luni la tabacit. Aceasta este inima lui, care este pusa intr-o ceara speciala si a ramas la mine, nu aveam cum sa nu o am. Inimioara aceasta m-a iubit si pentru ea Marty a fost atat de special pentru mine", a spus Oana Zavoranu, aratand micuta inimioara.Vedeta nu a vrut sa spuna cat a platit pentru impaierea motanului sau iubit, insa a marturisit ca opera este creatia unui specialist de la Muzeul Antipa si ca a costat mii de euro.