Oana Zavoranu spune ca divortul lui Pepe este regizat

Oana a declarat ca Pepe ar fi apelat la aceasta strategie cu divortul pentru ca nu mai are concerte, dat fiind contextul pandemiei de coronavirus.”Că este o căsnicie de fațadă am spus-o și rămân la părerea mea, dar nu asta este important. Eu cred că este o regie proastă pentru că lui îi este foarte foame, întrucât toată lumea a fost afectată de pandemie, iar el nu a mai avut concerte și evenimente. Din câte am înțeles, și-au deschis cu surle și trâmbițe nu știu ce salon, dar au pus cruce că nu a mai venit nimeni. Concerte de unde, că toți artiștii au avut de suferit”, a declarat Oana pentru playtech.ro.