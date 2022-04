Oana Zavoranu vrea sa candideze la presedintia Romaniai in 2024. Vrea sa duca Romania pe culmile gloriei

,,Dumnezeu știe că prin venele mele curge sânge curat, nu otrăvit de traumele nemeritate prin care am trecut. Însă și dacă nu voi duce până la capăt gândul de a candida la prezidențialele din 2024.Pentru mine mesajele voastre de dragoste și susținere sunt o confirmare că nu m-am născut pe lumea asta degeaba, că pentru voi însemn mai mult decât chiar am sperat să însemn vreodată, că mă iubiți pentru că dincolo de aparențe sau showbiz, la sfârșitul zilei ați înțeles că viața nu m-a transformat, că sunt un om de încredere, fără interese mărunte, iar pentru dragostea voastră sinceră vă mulțumesc din inimă.Dacă am să concretizez demersul meu am să o fac în calitate de candidat independent, pentru că nici un partid din țara asta nu rezonează cu planurile mele, cu aspirațile mele, cu ‘nebunia’ mea de a duce țara asta acolo unde poate a mai fost doar în momentele ei de glorie”, a scris Oana Zavoranu pe Facebook.