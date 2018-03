Olivia Steer a spus adevarul: De ce este impotriva vaccinarii si a tratamentelor pentru cancer

La o emisiune recenta de la Antena Stars, Olivia Steer a facut marturisiri impresionante. Ea a izbucnit în lacrimi atunci când a fost întrebată despre sora ei, Lavinia, în cadrul emisiunii „Refresh by Oana Turcu“.Ea si-a pierdut sora mai mare în 2010, din cauza cancerului, după ce în urmă cu aproape 3 ani şi tatăl lor murise răpus de aceeaşi boală. Fosta prezentatoare de la Pro TV a povestit că Lavinia a aflat că are cancer în timp ce era însărcinată. „Îi simt pe tata şi pe sora mea în diverse feluri. Eu încă sunt prinsă în acest conflict între raţiune şi simţire. Îmi place să cred că noi nu pierdem niciodată legătura cu ei. Când Lavinia a plecat… puţin… am încercat să desluşesc căutând informaţii în cărţi. În timpul sarcinii şi-a descoperit un cancer, a trecut prin toate protocoalele alopate, nu au vindecat-o. Am încercat să găsesc şi alte modalităţi prin care să se vindece. A fost mult prea târziu. Nu a mai vrut să creadă că altceva putea să o salveze. A mai trăit cinci ani. A murit când Alex avea cinci ani. Lavinia a născut prin cezariană şi după a început să facă chimioterapie, nu a putut să-l mai crească“, a povestit Olivia Steer.