Olivia Steer, o noua declaratie socanta. Uluitor ce a putut sa spuna acum. Toata lumea s-a revoltat

Olivia Steer, sotia lui Andi Moisescu, a socat din nou. Vedeta a revoltat pe toata lumea cu un mesaj pe care l-a publicat pe retelele de socialiazare.Cunoscuta pentru parerile sale foarte controversate, sotia lui Andi Moisescu a uimit din nou. Ea a marturisit ca nu merge niciodata la doctor si nu isi face nicio analiza medicala. Mai mult, vedeta a spus că nu își face nici mamografie, dar nici test Papanicolau.„A venit din nou acea perioadă specială a anului, cînd iar nu îmi fac mamografie, nici test Papanicolau, nici nu port fundițe roz. #de_14_ani #nici_mie_nu_mi_e_frica”, a scris Olivia Steer pe pagina ei de Facebook.Reactiile nu au intarziata sa apara, iar Olivia Steer a fost aspru criticata pentru impartasirea si promovarea unor astfel de pareri.„Doamna Olivia Steer, la mine a venit acea perioadă din an în care fac mamografie, test Papanicolau, control ginecologic de rutină, analize de sânge și port și roz. E o perioadă la fel de specială ca a Dvs. Doar că invers.Nu vă e jenă de influența pe care o puteți avea asupra tinerelor needucate? Nu vă e. Că dacă vă era, opțiunea asta personală vă rămânea in propria “bucătarie”.Întrebare: și cum faceți? In locul investigațiilor mirosiți lavandă și faceți o cruce? Doamne. Ferește”, a scris Medea Bălănică.