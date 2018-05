Olivia Steer si-a vaccinat copiii, desi este impotriva imunizarii. Iata dovada

Potrivit wowbiz.ro, Olivia Steer a recunoscut ca si-a imunizat copiii pana in momentul in care a citit si s-a informat mai mult asupra efectelor pe care le au vaccinurile.a spus Olivia Steer la un post de televiziune. Ea si sotul ei, Andi Moisescu, au impreuna doi baieti de 12, respectiv 10 ani.Mama Oliviei Steer, Elena, nu impartaseste nici ea opiniile fiicei sale. Femeia locuieste la Oradea si are grija de fiul surorii Oliviei, care a murit acum 8 ani. Ea a marturisit ca l-a vaccinat pe micut. „Nu sunt cadru medical. Eu mi-am vaccinat nepotul. Dar eu nu sunt o autoritate, sa conteze parerea mea”, a declarat Elena Steer.