Oscar 2020: Top 10 cele mai frumoase rochii

Gala Premiilor Oscar 2020 s-a desfasurat duminica seara. Vedetele au stralucit pe covorul rosu si s-au intrecut in tinute. Anul acesta, a fost un adevarat spectacol de frumusete.Iata top 10 cele mai frumoase rochii purtate de vedete la Oscar 2020:A purtat o rochie superba, cu detalii aurii, marca Dior. Actrita a captivat atentia tuturor si a stralucit in aceasta tinuta superba.Actrita a ales o rochie Oscar de la Renta in tonuri metalice, cu un corse si dantela subtire.Brie a aparut pe covorul rosu într-o rochie spectaculoasă, cu o pelerină roz semnata de Celine Hedi Slimane, cu accesorii discrete de la Bvlgari.Frumoasa actriță de origine australiană, a îmbrăcat din nou un design Chanel cu un pandantiv în centrul pieptului care a furat atenția. A ales o rochie albastră bleumarin.La șase ani de la ultima sa apariție, actrița spaniolă s-a întors și a făcut furori pe covorul rosu cu o rochie Chanel neagră, cu buzunare.Într-o rochie albă uimitoare, cu mânecă și acoperită cu sclipici, creată de marea casă de modă a Armani, actrița a captivat complet demonstrând că mai puțin este mai mult.„Mama dragonilor” a fost una dintre primele vedete care a ajuns pe covorul roșu al Oscarului 2020 și a strălucit într-o rochie fără bretele violet marca Balmain.Femeile cu forme au fost reprezentate pe covorul rosu de actrita Rebel Wilson, care a ales o rochie aurie marca Jason Wu.Frumoasa actriță a strălucit într-o frumoasă rochie neagră Dior care i-a evidențiat trasturile fine.Rochia ei albă Gucci a făcut-o să pară o adevărată zeiță.