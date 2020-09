Ozana Barabancea a donat plasma dupa ce s-a vindecat de COVID-19

„Azi am făcut o faptă bună! Am donat plasmă! Important este că fiind sănătoasă ii pot ajuta pe semenii mei! Am fost la Centrul de transfuzii București unde am fost tratată regește! Plasma mea contează! Sângele este important! Așa cum Dumnezeu m-a ajutat pe mine și eu ajut la rândul meu! Dar din dar se face RAI . Am plecat de acolo fericită ! Ajutați! Donați dacă sunteti curajoși și sănătoși la trup, minte și spirit! Aveți grijă de voi și de familiile voastre! Binecuvântări tuturor!„, a anunțat ea pe rețelele de socializare.Soprana Ozana Barabancea s-a infectat cu coronavirus in luna iunie, alaturi de alti colegi de la emisiunea "Te cunosc de undeva". Printre acestia s-au numarat Marcel Pavel, Andrei Ștefănescu, Adriana Trandafir, Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, Alina Pușcaș.Ozana nu a prezentat simptome, însă a fost internată la Institutul Naţional de Boli Infecţioase Profesor Matei Balş' din București, unde au fost și o parte din colegii ei. Vedeta a stat internată într-o rezervă la secția de copii, dat fiind că nu mai erau locuri la adulți.