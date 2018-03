Ozana Barabancea, incredibil de slaba

Recent, imaginea cu Ozana Barabancea in sala de sport a făcut senzatie in mediul virtual. Fanii vedetei au fost socati cand au văzut cate de mult a slabit jurata de la Antena 1. “Ce spuneati ? Azi e miercuri ? Este ora de sport ! Asa mi trebuie,daca n- am fost cu minte !?cu #AdrianCristea”, a scris Ozana pe Facebook.“Doamne, cat ai slabit”, “Arăti perfect”, au comentat fanii.