Ozana Barabancea, incredibil de slaba. Isi vinde toate hainele pentru ca nu le mai poate purta

A tinut un regim special si continua sa manance sanatos, de aceea este sigura ca nu va mai ajunge niciodata sa acumuleze kilograme in plus. Din acest motiv a decis sa isi vanda toate hainele."Ozana îşi schimbă toaleta, dar năravul ba, dar rămâne la fel de şarmantă şi apetisantă. Unele haine le-am dăruit, pe unele le-am strâmtat”, declara Ozana Barabancea în ianuarie.„Am reuşit să slăbesc, acum trebuie să mă menţin, nu e uşor. Am slăbit 38 de kilograme în 7 luni şi jumătate, mai am de dat jos şase kilograme pentru a reveni la silueta din liceu. Nu am reuşit să slăbesc prin diete, probabil nu am avut destul de multă voinţă. Trebuie să fac obligatoriu sport. Mă doare spatele şi e nevoie de gimnastică. De luni încep serios. Am băut lichide 10 zile după operaţie, doar lichide, supă strecurată. Acum, la şapte luni mănânc orice, mănânc să mă hrănesc, în jur de 100 de grame la masă. Sunt atentă la ce mănânc, am renunţat la ceapă şi la mămăligă caldă cu brânză, să nu îmi fie rău. Dacă nu aş fi avut o carieră în muzică poate aş fi fost actriţă. Eu scriu şi poezii, poate le voi publica cândva”, declara ea la Antena Stars.