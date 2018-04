Pare urmarit de un blestem. Varul lui Florin Calinescu s-a spanzurat

Barbatul a fost gasit spanzurat in grajd de catre fiul sau. Acesta mai avusese o tentativa de sinucidere.Un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila a mers la Babana, unde locuia varul lui Florin Calinescu, insa medicul nu a reusit sa-l salveze, constatand decesul.Ion Sorescu nu era cunoscut cu afectiuni medicale cronice. In trecut, se spune ca acesta ar mai fi avut tentative de sinucidere. Omul avea trei fii. Victima a avut, in trecut, probleme cu legea, care l-au afectat foarte mult. Barbatul a fost prins conducand un tractor, desi nu detinea permis. A fost trimis in judecata, fiind condamnat la 1 an si 6 luni inchisoare cu suspendare.