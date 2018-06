Paris Hilton vine in Romania

Paris Hilton va sustine primul show live in calitate de DJ, in Romania,joi 5 iulie 2018 la NUBA #Summervibes in Bucuresti.Paris Hilton este cunoscuta pentru stilul sau extrem de opulent, pentru petrecerile private pe care le sustine, avioanele si mansion-urile in care locuieste, colectia impresionanta de bijuterii, haine scumpe sau pantofi, insa putina lume din Europa cunoaste si faptul ca aceasta este un DJ de succes pe plan international. Paris Hilton a devenit DJ in urma cu 5 ani.