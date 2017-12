Paula Chirila a divortat in mare secret

Paula Chirila si Marius Aciu raman impreuna de Craciun, de dragul fiicei lor, Carla, a povestit vedeta intr-o emisiune TV.„E adevarat. Pana la urma tot trebuia sa se afle. E adevarat. Drumurile noastre s-au despartit. am luat-o pe cai diferite, incercam sa ne gasim fiecare. Da, am divortat. Ne pare rau. am purtat o discutie fireasca si am ajuns la decizia asta comuna. E o decizie buna pentru amandoi. am tinut cumva ascuns, nu stiu cum s-a aflat, banuiesc ca au intuit. Da, sunt o femeie libera de vreo luna si ceva. Nu sunt genul care sa sune oamenii. Mereu am fost destul de discreta. Pana la urma tot se afla. Ma simt foarte confuza, incerc sa trec si sa ma afund in munca in perioada asta si incerc sa nu ma gandesc la nimic. Nu mai incerc sa imi fac planuri de viitori, ca nu sunt sigura nici de ziua de maine. Cred ca am invatat niste lectii foarte importante de viata si daca va fi cazul, le voi aplica intr-o alta relatie. Marius e o persoana minunata, am avut o casnicie frumoasa, de 12 ani, avem un copil frumos impreuna pe care incercam sa-l crestem echilibrat. si incerc sa trec cum pot peste perioada asta, mai ales ca sunt si sarbatorile. Craciunul sper sa-l petrecem impreuna. Suntem impreuna pentru Carla. Ne vedem aproape zilnic. incercam sa o facem sa nu simta ce se petrece intre noi, ne sfatuim in privinta ei. Suntem prinsi, sa zic asa”, a spus Paula Chirila.Paula Chirila si Marius Aciu erau casatoriti din 2005 si au impreuna o fetita, pe nume Carla. Cei doi traiau la distanta, intrucat Marius traieste la Cluj.