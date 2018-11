Paula Chirila iubeste din nou. Noul sau iubit are doar 27 de ani. Iata cum arata

Este vorba despre un tanar de 27 de ani, din Buzau. Tanarul mai mici cu 16 ani este decat Paula este un baiat de bani gata si are mai multe afaceri in orasul natal. Cei mai multi bani ii face insa din masini la mana a doua. Desi are doar 27 de ani, se pare ca tanarul are ganduri foarte serioase.Paula si noul sau iubit au fost deja in prima lor vacanta romantica, in luna octombrie, în Cehia.