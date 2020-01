Paula Hriscu lanseaza primul album printr-un concert alaturi de artisti consacrati

"Identitatea națională, tradițiile, cântul și graiul strămoșesc sunt elemente vitale ale poporului nostru românesc. De aceea mă simt obligată să le păstrez esența curată prin cântecele mele populare cu specific ardelenesc, pe care le-am adunat unul câte unul, în primul meu album.Albumul contine 16 cantece, ce ne poarta de la tarini, invartite chiar si purtate pana la cantece din zona Clujului, orasul care m-a adoptat si de care sunt indragostita. Fiecare cantec are o poveste in care simt ca oricine se poate regasi”, spune artista.Paula Hriscu reprezinta cu mandrie si placere Tara Motilor, fiind originara din comuna Bulzestii de Sus, jud.Hunedoara, satul unde a crescut din fasa pana la 10 ani. Albumul a fost realizat fara graba, pe parcursul a cativa ani de lucru, cu ajutorul lui Gavrila Danciu si Kalman Urszui (linie melodica) si a lui Sandel Filip Studio (sunet). Versurile sunt creatia mixta a artistei, a mamei acesteia, dar si a cunoscutilor textieri profesor Aurel Bodiu si Anuta Maria.Melodia "" da numele albumului, „pentru ca aici m-am descris pe mine - chiar daca sunt micuta, sunt plina de viata, rebela, hotarata si harnica, exact asa cum spune si versul "Sunt para si foc"”, spune Paula.Piesa ce da numele albumului beneficiaza si de un videoclip, realizat pe dealurile Clujului, filmarile purtand semnatura Studionick.„La filmari am avut parte de foarte multe momente haioase si asta pentru ca eu sunt o fire foarte comica. Timpul a fost superb, am filmat la inceputul primaverii anului 2019 pentru o zi, deoarece totul a mers ca uns, de la sine și foarte natural...”, povesteste artista. Si, daca la aceste filmari totul a fost roz, la altele, cele pentru alte doua clipuri pe care le-a filmat pentru cantecele incluse pe acest album - "" si „", Paula s-a confruntat cu cateva greutati: „Am filmat in conditii meteo grele, afara era destul de frig, era sfarsit de toamna la Bulzestii de Sus. Am crezut ca-mi ingheata zambetul pe buze, dar chiar si asa ne-am distrat cu totii foarte bine, iar rezultatul a fost unul fericit”, adauga artista.„Sper ca acest album sa ajunga la oamenii care ma indragesc cu adevarat! Este o realizare foarte mare pentru mine si am foarte mari emotii... pentru ca e facut din sufletul meu! Am îndrăznit să-mi iau ca”toiag de drum”, cântecul popular, pe care îl consider cea mai frumoasă omagiere a sufletului și cel mai blând și devotat prieten al meu. Muzica mea este respirația sufletului meu!Cântecul mi-a dat aripi, mă învață să zbor și să mă bucur de viață. Îmi doresc ca împreună cu el, cântecul, să pot străbate cărările vieții și să pot să fiu vrednică să-i ofer respectul și nemurirea.Si, ca in tot ce pui suflet, in cazul meu in muzica, traditie si folclor, sper sa ating in cel mai frumos mod si alte suflete. Emotiile sunt coplesitoare, cu atat mai mult cand ma gandesc la artistii pe care ii admir si pe care ii pretuiesc de cand ma stiu si caremi vor fi alaturi la lansarea acestui album. Tuturor vreau sa le multumesc pentru incredere si sustinere!”, declara Paula.”, declara Paula Hriscu. Paula Hriscu este in prezent studenta la Academia Nationala Gheorghe Dima, facultatea de Interpretare artistica, anul III, sectia CANTO.