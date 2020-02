Paula Hriscu si-a lansat primul album

Acest spectacol a fost cea mai buna decizie pe care am luat-o pana in prezent in toata cariera mea. Spun asta pentru ca a fost un succes incarcat de emoții constructive si energii pozitive, un test in care am realizat ca pot face față provocărilor de pe scenă. Publicul a fost minunat, a răspuns fiecărui artist cu multe aplauze. A fost un spectacol dinamic, cu multe cântece cunoscute, o bucurie de aproximativ 4 ore atat pentru spectatori, cat si pentru artisti! O binecuvantare pentru care vreau sa multumesc in primul randlui Dumnezeu, dar si tuturor artiștilor care au fost alături de mine la acest spectacol: Nicolae Furdui Iancu, Marius Ciprian Pop, Ionuț Fulea, Aurel Tămaș, Bogdan Toma, Niculina Stoican, Liliana Laichici, Stana Stepanescu, Maria Mihali, Grupul Iza, Grupul vocal Cupru Min Abrud și orechestrei Ceterașii de la Cluj, condusă de maestrul Ovidiu Mate, artiști pe care îi stimez, ii plac si i-am dorit să cânte alături de mine. Totodată îi mulțumesc doamnei profesor doctor etnomuzicolog Elise Stan, cea care a vorbit atât de frumos și sincer despre mine și cântecele mele și doamnei Iuliana Tudor care, prin prezența ei, a dat o nota de eleganța acestui spectacol.Le mulțumesc domnilor profesori Gavrilă Danciu și Kalman Urszui pentru liniile melodice de la cântecele de pe albumul intitulat "Nu-i bai că-s micuță”, maestrului de sunet Alexandru Filip, mulțumesc celor care m-au ajutat la textele cântecelor - profesor Aurel Bodiu și doamnei Anuța Maria. Mulțumesc doamnei producător Nicoleta Ioniță pentru tot efortul depus la realizarea acestui spectacol, echipei tehnice Sens Music, domnului Vlad Constandoi, echipei de filmare Oleg și Ina Butnaru și domnului Vasile Soporan. Mulțumesc lui Adrian Ciura, partenerul meu de viață, care a făcut totul ca acest spectacol să fie o reușită.Sustinerea acestor mari artisti mi-a dat aripi... Cred ca simplitatea și autenticitatea cântecelor mele, a zonei pe care o reprezint prin portul popular si a vocii mele care transmite multă căldură i-a consvins sa fie alaturi de mine in cel mai important moment al carierei mele!Au fost artiști pe care i-am invitat dar care, din păcate, nu au putut răspunde afirmativ din cauza unui alt program la data spectacolului.Punctul culminant și surpriza serii pentru mine a fost atunci când domnul Ionuț Fulea m-a chemat pe scenă, alături de dânsul, și mi-a dedicat cântecul meu preferat "Mărie, Mărie". Emoția a crescut în momentul în care din priviri am fost de acord să răspund la duet, lucru pe care publicul din sală l-a primit cu un ropot de aplauze.Nu pot pune degetul pe un moment anume pentru ca tot spectacolul a fost presarat cu clipe dificile din cauza emoțiilor care mă copleșeau, dat fiind faptul ca am fost si artist și gazdă în același timp.Cu aplauze, cu bucurie, cu parte dintre versuri deja memorate si cantate odata cu mine. Publicul a avut posibilitatea să-mi asculte mare parte dintre cantece pe mai multe posturi tv de specialitate și pe rețelele mele de socializare. Sunt fericita si pentru recenziile deosebit de bune care au urmat spectacolului.Au fost doua cantece cu impact la public - "Nu-i bai că-s micuță", piesa care dă și titlul albumului si duetul construit ad-hoc cu maestrul Ionut Fulea.Care sunt planurile Paulei Hriscu după lansarea acestui album? Ce urmează?Urmează să lucrez la următorul album, am deja idei pentru câteva piese. In același timp, gratie cererii mari, ne gândim să organizăm spectacolul și în alte orașe ale țării, prin HPA MUSIC.Un turneu de minimum 8 orase! Piesa „Marie, Marie”