Pepe are deja o noua relatie? Cine este satena sexy cu care a fost surprins artistul

Pepe a fost surprins in compania lui Yasmine, un cunoscut make-up artist din București. Satena a publicat pe retelele de socializare imagini de la ziua ei, unde pare destul de apropiata de artist. Cantaretul a marturisit ca iese des in oras cu multe domnisoare, insa nu inseamna ca are si o relatie cu ele. In acest moment, viata sentimentala nu este o prioritate pentru el.Pepe a spus că faptul că iese cu tot felul de tinere în oraș nu înseamnă că are și o relație amoroasă cu ele. ‘O să o spun sincer! În fiecare săptămână ies în oraș, la restaurant sau pe undeva. E normal să ies și cu diverse domnișoare, dar asta nu înseamnă că am vreo relație cu ele. Sau că mă însor, sau orice altceva. Eu, în perioada asta, am alte priorități, mă ocup de copiii mei, de afaceri, de Youtube, de lucrurile care mă interesează cu adevărat. Faptul că ies în oraș, o să o spun clar, este pentru că îmi petrec puținul timp liber așa cum îmi doresc. Am fost la ziua de naștere a domnișoarei respective, dar asta nu înseamnă că e ceva între noi’, a marturisit artistul pentru fanatik.ro.