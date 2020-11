Pepe, cercetat pentru violenta in familie dupa ce ar fi batut-o pe Raluca Pastrama

Raluca Pastrama ar fi cerut ordin de protectie dupa ce Pepe ar fi agresat-o fizic intr-un spatiu public. Cantaretul s-ar fi ales cu dosar penal pentru violenta in familie.„I-a dat in plina strada, a fost de-a dreptul șocant. Pepe crede ca Raluca are pe altcineva și de aici a pornit intreg circul. Cel mai probabil era baut. A fost foarte, foarte violent. Initial, Raluca i-a raspuns și ea, l-a jignit, l-a scuipat. Apoi lucrurile au degenerat considerabil”, ne-au declarat surse din anturajul celor doi, pentru Playtech.roMotivul ar fi fost gelozia lui Pepe, care ar banui ca Raluca are deja o alta relatie. Imediat dupa ce a fost batuta de sotul sau, Raluca ar fi mers direct la Institutul National de Medicina Legala pentru eliberarea unui certificat medico-legal si a depus si o plangere impotriva artistului pentru loviri si alte violente. Scenele violente intre cei doi soti s-ar fi petrecut chiar in fata celor doua fetite pe care le au impreuna.Din acest motiv, Raluca si-ar fi contactat avocatii si este hotarata sa obtina custodia exclusiva a celor doua fetite, noteaza cancan.ro. Agentii de la sectia 7 de Politie din Capitala, unde Raluca a facut plangere, au deschis și un dosar penal pentru infractiunea de violenta domestica pe numele lui Pepe, pe numele real Ionut Pascu.„La data de 19.11.2020, Directia Generala de Politie a Municipiului București – Sectia 7 Politie a fost sesizata de catre o femeie cu privire la faptul ca in cursul zilei a fost agresata fizic de catre sotul sau. A fost emis ordin de protectie provizoriu.Cercetarile sunt continuate de Sectia 7 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, sub aspectul savarșirii infractiunii de violenta in familie”, se arata in comunicatul Politiei, noteaza spynews.ro.