Pepe isi prezinta cel mai bun prieten

Artistul a solicitat serviciile acestuia in urma cu o luna, cand a decis ca Gitano, cane corso-ul lui in varsta de 6 ani are nevoie de lectii de dresaj:„Cu Gitano am inceput antrenamentul de paza si protectie in luna mai, pentru ca am dorit sa putem merge cu el la plimbare fara lesa, eu si mai ales fetitele mele, care pur si simpu il adora. Am colaborat usor cu Mihai Nae, despre performantele caruia am aflat atat din media, cat si de la cativa prieteni iubitori de caini – Dorian Popa, Mistretu...”, spune artistul.Pepe a urmat constiincios instructiunile dresorului, facandu-si timp pentru Gitano de doua si chiar de trei ori pe saptamana: „Sedintele de dresaj au decurs conform programului, am pus bazele dresajului de paza si protectie, dar accent si pe partea de control, ceea ce inseamna educatie. Altfel spus, Gitano trebuia sa fie un caine utilitar, care sa poata fi controlat cu si fara lesa, dar care sa-si si pazeasca stapanul si teritoriul. Este o placere sa fac echipa cu Pepe, care nu a chiulit nici macar o singura data de la vreo sedinta de dresaj. Este un stapan foarte responsabil. Gitano, in ciuda celor 6 ani pe care ii are, s-a descurcat exemplar, deja cele doua fetite ale lui Pepe il pot controla fara probleme. Acum merge fara lesa prin parc alaturi de Pepe si de familie, fiind un paznic de nadejde la nevoie.”, explica dresorul.Pepe se mandreste cu performantele lui Gitano, facand turul emisiunilor tv de profil, in platoul carora cainele face demonstratii mai ceva ca la un concurs. Cea mai recenta demonstratie este cea din emisiunea „Rai da” buni”, unde acesta a declarat ca Gitano ii seamana, il reprezinta si este un animal care le responsabilizeaza pe cele doua fetite – Rosa si Maria: „Fetitele mele il calaresc, il spala, ii dau sa manance, il plimba. Ele l-au adora din prima clipa, spre deosebire de mine care, trebuie sa recunosc, mi-a fost frica de el in prima zi. Raluca spune si ea ca atunci cand l-am luat se temea de el, parea fioros, era caine. Acum zice ca avem pisica J) , pentru ca doarme cu pisica atunci cand vrea el, e cuminte si prietenos. Este un caine echilibrat, am avut noroc de un exemplar minunat, nu este violent si nu ataca necontrolat, deci doar la comanda. Iubeste copiii, se puna pe burta sa se joace cu ei, se rostogoleste... Ce sa mai, seamana cu stapanul”. Pepe a aflat de la dresor ca in perioadele calduroase trebuie sa se asigure ca Gitano nu va face insolatie. „Orice stapan de caine trebuie sa asigure acestuia umbra si hidratare, deci apa suficienta si proaspata si zone umbrite, racoroase, unde cainele sa se poata odihni si dormi”, spune Mihai Nae.