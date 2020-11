Pepe si Raluca Pastrama divorteaza: "Ea a hotarat sa puna capat relatiei"

„Salutare tuturor! Vreau sa fac un anunt extrem de important, pentru mine si cred ca si pentru voi. E trist totodata, dar e adevarat. Eu alaturi de Raluca nu vom mai porni pe acelasi drum. Mai exact vom divorta in curand. Este o decizie asumata, mai exact nu am avut incotro. A hotarat sa puna punct relatiei. In momentul de fata, nu mai locuim impreuna de mai bine de doua saptamani.Dar de cand a hotarat acest lucru, dupa toate cele discutate si multele incercari de impacare, ne intelegem foarte bine. Chiar ne intelegem foarte bine, pentru ca am inteles niste lucruri si eu si ea. Nu mai exista tensiuni sau cel putin nu mai vrem sa fie acele tensiuni.Ne-am asumat aceasta separare si vrem sa e crestem frumos copii, vrem sa avem o comunicare buna pentru educatia lor. Cel mai greu a fost sa discutam cu copiii. Sper sa respectati decizia noastra, noi stim mai bine ce e in familia noastra. Suntem doi oameni maturi, ne asumam, in momentul de fata, fiind de comun acord, vom merge la notar.Din punctul meu de vedere nu exista un motiv major, un motiv real. Dar daca nu se mai poate, nu se poate. Sper din suflet sa intelegeti de ce fac acest anunt. Am inceput dupa cateva saptamani de cand nu mai locuiam impreuna sa primim telefoane. Eu cu Raluca vorbim zilnic, ne vedem zilnic. Avem o comunicare perfecta”, a marturisit Pepe, in vlogul de pe Youtube.