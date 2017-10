Petitie online pentru concedierea lui Mihai Bendeac de la Antena 1, dupa ce a ras pe seama unui viol

Aceasta petitie a aparut ca urmare a campaniei #metoo, care a readus in discutie un episod de acum doi ani, cand Mihai Bendeac a relizat un filmulet in care radea de declaratiile facute de Ana Maria Mocanu. Asistenta TV a marturisit atunci ca a fost violata de un coleg in liceu. Mihai Bendeac citea razand declaratiile acesteia insinuand ca se indoieste de ceea ce spune acesta.