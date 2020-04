Pink si fiul sau in varsta de 3 ani, diagnosticati cu noul coronavirus

Primele simptome i-au aparut cantaretei, dar si fiului ei Jameson, in varsta de 3 ani, in urma cu doua saptamani."Aceasta boala este o chestie foarte grava si reala”, a scris ea. „Este o parodie absoluta, un esec al Guvernului nostru sa nu faca testarea mult mai accesibila”.Pink a donat 500.000 de dolari catre Temple University Hospital Emergency Fund din orasul ei natal, Philadephia. Statul Pennsylvania a raportat peste 8.570 de cazuri de infectare si mai mult de 100 de decese, potrivit Centers for Disease Control. Cantareata ofera alti 500.000 de dolari fondului de urgenta initiat de primarul orasului Los Angeles."Multumesc tuturor profesionistilor din Sanatate si tuturor din lume care muncesc atat de mult pentru a-i proteja pe cei dragi noua. Sunteti eroii nostri! Aceste urmatoare doua saptamani sunt cruciale: stati acasa!”, a mai scris artista in varsta de 40 de ani. La nivel global, de la depistarea coronavirusului in China, la finalul anului trecut, au fost raportate peste 1.080.000 de cazuri de infectare si peste 58.000 de decese. Din totalul celor afectati de Covid-19, mai mult de 225.000 au fost vindecati.