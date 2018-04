Pippa Middelton este insarcinata. Cum a reactionat Ducesa de Cambridge

Actorul Daniel Craig va fi din nou tata dupa 25 de ani. Sotia acestuia, Actriţa britanică Rachel Weisz, 48 de ani, a anuntat ca este insarcinata. Într-un interviu pentru publicaţia The New York Times, actriţa a spus că sarcina este destul de înaintată şi

Florin Calinescu este din ce in ce mai abatut in ultima perioada. Se apropie o zi care ii aduce numai tristete in suflet. In anul 2012, la sfarsitul lunii aprilie, Florin Calinescu a trecut prin cel mai tragic moment din viata sa: fiul sau cel mic, Luca, a fost gasit spanzurat intr-o camera de