Ploua cu gravide in showbiz. Inca un anunt de sarcina!

Surpriză de proporţii în showbiz! Damian Drăghici va deveni tată pentru a doua oară. Damian Drăghici şi Cristina Stroe sunt foarte fericiţi împreună. Artistul va deveni tătic pentru a doua oară. Iubita lui Damian Draghici, Cristina, in varsta de 25 de ani, va aduce pe lume un baietel.”În ultimul an am învăţat că dragostea trebuie trăită, simţită şi mai puţin expusă sau transpusă în cuvinte, căci atunci când vine vorba de mine şi de Damian, nonverbalul dintre noi este mai puternic decât verbalul altora. În ceea ce priveşte ultimul an a fost unul plin de provocări, de încercări, dar şi de realizări, un an în care am simţit mai mult, am trăit fiecare clipă şi am iubit intens, toate astea alături de bărbatul pe care îl am lângă mine. Am învăţat împreună din lucrurile pe care le-am traversat împreună. Anul asta pot spune că am evoluat împreună din toate punctele de vedere şi fiecare a înţeles că nici un vis nu-i prea îndrăzneţ şi că tot ce-ţi doreşti se poate îndeplini. Cu siguranţă unul dintre cele mai emoţionante momente din viaţă unui cuplu este, fără doar şi poate, cererea în căsătorie. Nu m-am aşteptat că acest lucru să se întâmple nici o secundă, mai ales în contextul in care ne aflăm, la televizor. Simţindu-mă copleşită de fosta relaţie, nu mi-a trecut prin cap absolut deloc că un lucru atât de special şi intim să fie făcut public, aşa că m-am blocat şi nu am ştiut cum să reacţionez. Ştiam că Damian este spontan şi imprevizibil, însă nu m-am gândit la asta. Dincolo de urcusurile şi coborâşurile din relaţia noastră, două lucruri esenţiale ne-au unit: dagostea ne-a făcut să trecem peste orice obstacol şi pasiunea şi viziunea comună pe care o avem pentru muzică. Tot ce simt şi tot ce pot să spun se rezumă la faptul că sunt fericită, iubesc şi sunt iubită. Damian Drăghici, îţi mulţumesc că exişti!”, este mesajul Cristinei Stroe.