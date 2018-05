Poveste de dragoste ca in filme. Cum a cunoscut-o printul Harry pe actrita Meghan Markle

Printul Harry se casatoreste, sambata, 19 mai, cu actrita Meghan Markle. Evenimentul se anunta unul dintre cele mai importante ale anului 2018.La casatoria regala vor participa peste 600 de persoane, iar alte cateva milioane vor urmari evenimentul din fata micilor ecrane.Printul Harry si Meghan Markle s-au cunoscut in urma cu doi ani, in iulie 2017, cand actrita se afla in trecere prin Londra. Intalnirea lor a fost una pe nevazute, aranjata de un prieten comun.Cei doi au mărturisit mai târziu că ştiau foarte puţine unul despre celălalt. Viteza cu care s-a dezvoltat relaţia dintre ei i-a surprins pe amândoi. Harry nu auzise niciodată de Markle şi nu vizionase serialul TV "Costume/ Suits", în care actriţa a jucat din 2011."Faptul că m-am îndrăgostit atât de repede de Meghan a fost atât de incredibil, încât a fost o confirmare că, pentru mine, astrele erau aliniate. Totul era perfect", a spus Harry ulterior. Cei doi împărtăşeau o pasiune pentru acţiunile caritabile.Relatia celor doi a evoluat rapid, iar la cateva saptamani dupa intalnire, ei au plecat si in prima vacanta, în Botswana, "un pas uriaş" făcut atât de devreme, dar care a meritat, după cum a spus ulterior Harry.Când s-au întâlnit prima dată, Markle era o femeie în vârstă de 34 de ani, divorţată de trei ani, iar Harry, pe atunci în vârstă de 31 de ani, avusese deja mai multe relaţii şi pusese punct de curând carierei sale de zece ani în armată.Relaţia lor a continuat departe de ochii presei timp de şase luni, Markle continând să filmeze pentru "Suits" în Toronto. Desi alegerea printului Harry a fost aspru criticata, acesta a marturisit ca familia regală l-a sprijinit foarte mult în ceea ce priveşte această relaţie, inclusiv bunicii, regina Elizabeth a II-a şi prinţul Philip, tatăl, prinţul Charles, şi fratele, prinţul William, şi soţia acestuia, Kate.Atunci când relaţia lor a fost făcută publică, în noiembrie 2016, Harry a transmis un comunicat redactat în termeni foarte duri la adresa presei care a scris despre faptul că iubita sa este metisă.La momentul respectiv, un purtător de cuvânt al lui Harry, Jason Knauf, a spus că Markle a fost subiectul unui "val de abuzuri şi hărţuiri". "Prinţul Harry este îngrijorat pentru securitatea domnişoarei Markle şi foarte dezamăgit că nu a putut să o protejeze", a mai spus atunci Knauf.În noiembrie 2017, într-o seară petrecută la locuinţa lor de pe domeniul Kensington, pe când preparau o cină cu pui prăjit, Harry a cerut-o în căsătorie pe Markle.Inelul de logodnă a fost creat de Harry, folosind diamante care i-au aparţinut mamei sale, prinţesa Diana de Wales.Markle a spus "da" înainte ca Harry să încheie propunerea.Şi-au anunţat logodna, iar Markle a fost rapid integrată în familia regală, participând la diverse evenimente oficiale.Căsătoria prinţului Harry, pe 19 mai, la castelul Windsor, se anunţă a fi cel mai urmărit eveniment de gen al anului în Marea Britanie.În martie, Meghan Markle a fost botezată în Biserica anglicană, într-o ceremonie secretă, la care au asistat logodnicul ei şi câţiva membri ai familiei acestuia. Convertirea la acest rit era necesară înainte de căsătoria cu prinţul Harry, nepotul reginei Elizabeth a II-a. Regina este, printre altele, şi şef al Bisericii anglicane. Markle, care era protestantă, a primit confirmarea imediat după botez.Totodată, regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii şi-a dat consimţământul formal pentru căsătoria prinţului Harry. "Îmi dau consimţământul pentru (încheierea) unui contract de căsătorie între nepotul meu iubit Harry Charles Albert David de Wales şi Rachel Meghan Markle", a scris regina într-o scrisoare transmisă pe 14 martie Consiliului său privat.