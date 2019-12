Povestea emotionanta a artistei care s-a apucat de cantat dupa ce si-a vazut moartea cu ochii!

„Am ajuns sa cant in urma unei probleme grave de sanatate, fiind la un pas de moarte! Imi place sa spun ca am renascut pentru ca medicii nu prea imi dadeau sanse de a rezista operatiei... Mai exact am suferit o interventie chirurgicala pe tot abdomenul, din cauza unei hemoragii interne unde eu pierdusem 3 l jumatate de sange, hemoragia declansandu-se in urma unui chist ovarian care a perforat si care mi-a spart un vas de sange. Aceasta nenorocire s-a petrecut spontan, lucru care pe mine m-a cam dărâmat psihic in momentul in care m-am trezit cu acea taietura pe tot abdomenul si nu am stiut de ce...In acea perioada lucram in domeniul jocurilor de noroc. Eram casier-incasator la o sala de jocuri in Brad, o munca destul de grea si fizic si psihic... Eu a trebuit sa stau in concediu medical jumatate de an pentru recuperare, dar si dupa acest concediu nu mai aveam voie sa fac efort fizic pana cand muschii abdominali se intăreau. Eu abia puteam sa rad, stim cu totii ca la orice folosim abdomenul.”, povesteste artista vadit emotionata.Ideea de a canta i-a venit mamei ei, aceasta crezand ca a canta implica efort minim.„Mama mea cunostea pe cineva care canta la un instrument si putea sa isi dea cu parerea vis-a-vis de talentul meu, iar asta s-a intamplat dupa vreo trei luni de la interventia chirurgicala. Mie mi s-a parut initial ca am o voce penibila si ca nu are nici un rost sa ma implic serios, chiar daca imi doream cumva asta... Nu stiam cum trebuie sa respir, nu stiam nimic, practic eu "mă cântam" in loc sa cânt... Dumnezeu mi-a scos-o in cale pe doamna Maria Simion, cea care m-a invatat tehnica vocala. A fost foarte greu pentru ca ma durea foarte tare abdomenul, am plans de multe ori si de multe ori am vrut sa renunt”, isi aminteste artista.Ulterior a urmat un lung si greoi proces de insusire a tehnicii vocale, sute de ore de canto si inscrierea la Academia de Muzica din Cluj.„Am ales folclor pentru ca asa am simtit, chiar daca imi place si muzica usoara. Folclorul ma duce inapoi in copilarie, acolo unde am petrecut cele mai frumoase momente, chiar daca copilaria nu a fost tocmai usoara.Chiar daca m-am nascut la oras, am crescut la țară, lucru care ma face sa fiu foarte mandra de mine, pentru ca acolo am invatat ce inseamna sa fii modest, sa fii om si sa ai credinta si puritatea in suflet. Satul pe care il reprezint ca port popular si cantec este comuna Bulzeștii de Sus jud. Hunedoara, e o comuna din Țara Moților, undeva la poalele muntelui Găina. Mie imi place sa ii spun "Colț de Rai" pentru ca peisajele si frumusetile naturii sunt superbe si ma gandesc ca doar in Rai e asa...”, adauga Paula.Talentul de a canta l-a mostenit de la bunica ei, cea care a invatat-o sa fie un om corect si sa nu minta niciodata, fiind o femeie foarte apreciata in sat pentru harnicia si sinceritatea ei.Aceasta ii canta deseori cand munceau impreuna treburile gospodaresti, Paula fiind crescuta la sat pana in clasa a doua.„Dorinta ei a fost ca mama sa cante, dar nu a fost sa fie... Pacat ca nu m-a vazut cantand! A murit cand eu aveam 14 ani.”, spune Paula Hriscu cu lacrimi in ochi.Comuna Bulzestii de Sus nu a prea fost studiata ca zona folclorica, asa ca artista s-a ghidat pentru portul popular dintr-o fotografie foarte veche (1948), in care mama strabunicii sale era imbracata cu un costum popular care seamana cu ceea ce poarta Paula astazi.„Costumul pe care-l port e autentic, cusut manual. Ca si cantec, port popular si grai reprezint Bulzestii de Sus, dar am si cantece din zona Clujului. Versurile din cantecele mele sunt ideile mele, ce am simtit si ce am trait pana acum am incercat sa pun in versuri, bineinteles ajutata de profesionisti. Cred si simt ca multe persoane se regasesc prin cantecele mele...”, mai spune artista.Pentru ca atunci cand era mai mica isi dorea "sa faca armata", Paula a dedicat un cantec – „” curajosilor nostri ostasi. Iubeste uniforma, rigoarea si solemnitatea pe care le presupune armata, dar mai ales curajul si spiritul de sacrificiu al ostasilor. „Linia melodica a piesei este compusa de domnul Gavrila Danciu, iar versurile imi apartin. In versuri am incercat sa spun ceea ce nu prea se spune in alte cantece patriotice – am vrut sa iasa in evidenta si ce e in sufletul ostasilor atunci cand pleaca departe de familie si prieteni, in misiuni din care niciodata nu stiu daca se vor mai intoarce acasa sau cand, de Sarbatori, sunt departe de cei dragi. Nu e usoara viata de soldat niciunde in lume, cunosc si am prieteni care sunt in cadrul armatei si credeti-ma ca dincolo de bucurii, exista multe sacrificii in spatele acestei meserii...”, spune artista.