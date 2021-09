Prim-ministrul britanic Boris Johnson, in doliu. Trece prin momente cumplite

Prim-ministrul britanic Boris Johnson trece prin momente extrem de dureroase. Mama sa, in varsta de 79 de ani, a murit luni, la la Spitalul St Mary din Paddington.Charlotte Johnson Wahl, pictor, suferea de Parkinson de foarte mulți ani. Liderul laburist Sir Keir Starmer a fost printre primii politicieni care și-au prezentat condoleanțele.„Îmi pare foarte rău de pierderea prim-ministrului. Condoleanțele mele față de el și familia sa”, a scris acesta pe Twitter.WahlCharlotte a fost fiica lui Sir James Fawcett, fost președinte al Comisiei Europene pentru Drepturile Omului în anii 1970. Mama lui Boris Johnson a studiat limba engleză la Universitatea Oxford, dar și-a întrerupt studiile pentru a călători în SUA alături de Stanley Johnson, cu care s-a căsătorit în 1963. S-a întors apoi în Anglia, pentru a-și lua diploma.De profesie pictor, Charlotte Johnson Wahl a povestit presei britanice de ce a ales să-l numească Boris pe unul dintre cei patru copii ai săi.„Când eram însărcinată în trei luni, am călătorit în Mexico City cu autobuzul. A fost foarte incomod, eram disperată. La un moment dat, un bărbat numit Boris Litwin, m-a tras deoparte și mi-a spus: „Nu poți călători înapoi așa, iată două bilete de avion de primă clasă. Am fost atât de recunoscătoare, încât am spus că îmi voi boteza copilul Boris”, a povestit ea.