Prima reactie a Andreei Marin dupa ce Mihaela Radulescu a facut-o "vita"

Cei doi discutau la acel moment despre rivala Mihaelei Radulescu, Andreea Marin. In aceea discutie, Mihaela Radulescu ii spunea sotului sau ca este foarte nervoasa ca Zana a obtinut un spot.„Mihaela Schwartzenberg: … că eu am puţine motive să mă enervez… şi cu emisiunea de la Realitatea. Singurul motiv, unicul, pentru care îmi sare ţandăra este inegalitatea dintre mine şi vita aia de Marin. Asta are un promo pe post care, eu totuşi cunoscând această meserie, costă nişte zeci de mii de euro. Eu am avut un promo de doi lei reali pe hârtie, cu camere… „, se arată în interceptarea scoasă la iveală de postul de televiziune.Episodul s-ar fi petrecut în 2012, când ambele vedete au avut emisiuni la Realitatea TV – Mihaela Rădulescu a prezentat emisiunea „Alegerile Mihaelei”, în timp ce Andreea Marin realiza la acelaşi post emisiunea „Trezeşte România”.Contactată de Libertatea pentru a-și spune punctul de vedere în scandal, Andreea Marin a făcut-o în stilul ei obișnuit. „Ce mai poate fi spus… Evident, avem caractere diferite. Probabil a avut o zi grea…Are dreptul la prezumția de nevinovăție”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Marin.De partea cealaltă, Mihaela Rădulescu nu a putut fi contactată. Rivalitățile dintre cele două vedete au fost readuse în atenție, după ce România TV a dat publicității un dialog deloc elegant, al cărei protagonistă ar fi Mihaela Rădulescu.