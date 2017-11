Prima reactie a Ilincai Vandici dupa ce a aparut in chiloti in publicatiile britanice

Publicatiile The Sun si Daily Mail au avut-o pe prima pagina pe vedeta Kanal D Ilinca Vandici.Ipostaza nedorita si totodata amuzanta in care a fost surpriza prezentatoarea "Bravo, ai stil", a declansat controverse chiar si in Marea Britanie.