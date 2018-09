Primaria Capitalei a platit 1 milion de euro ca sa il aduca pe Rod Stewart in Romania?

Artistul are un onorariu urias, fiind clasat in top 10 cei mai scumpi artisti din lume. Potrivit Business Insider, Rod Stewart are un onorariu cuprins intre 1 milion si 1,5 milioane de euro. La fel de scumpi sunt si Aerosmith, Andrea Bocelli sau Billy Joel.De asemenea, pe site-ul bookingentertainment.com, considerat unul de referinta, Rod Stewart are un tarif care pleaca de la 1.000.000 dolari. Pretul creste insa atunci cand artistul este solicitat peste hotare, cum este cazul Romaniei, unde cantaretul vine intrerupandu-si turneul pe care-l are in acest moment in Statele Unite.Cat a platit Primaria Capitalei pentru a-l aduce pe Rod Stewart la Zilele Bucurestiului nu se stie exact, datele fiind confidentiale.Consiliul General al Municipiului Bucuresti a votat in luna iulie un buget total pentru evenimentele din cadrul Zilelor Bucurestiului cu mult sub tarifele mai sus amintite: 2,3 milioane lei adica aproximativ 580.000 dolari.