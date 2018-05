Primele fotografii oficiale cu cel de-al treilea bebelus regal

Micutul Louis a venit pe lume de 23 aprilie si a avut la nastere 3,8 kilograme.Fotografiile pe care Casa regala le-a publicat au fost facute la doar trei zile dupa ce baietelul a venit pe lume. In prima fotografie, Louis este imbracat in alb si sta sprijinit pe o perna. In cea de-a doua imagine, Louis apare alaturi de surioara lui Charlotte, in varsta de 3 ani. Micuta il saruta dragastos pe crestet.Fotografiile au fost facute chiar de Ducesa Catherine.