Primele imagini cu Gabriela Cristea de la botezul fiicei sale. Cum s-a imbracat prezentatoarea TV

Slujba religioasa are loc la o biserica micuta din apropierea locuintei lor din Corbeanca.Micuţa Bella Victoria Margot are două perechi de naşi, soţii Mădălin Ionescu şi Cristina Şişcanu, dar şi sora lui Tavi, Ioana Aramă, şi Tudor, bun prieten cu celebrul tătic. Petrecerea de dupa botez va avea loc la un local celebru din Pipera.Pentru aceasta zi speciala, Gabriela Cristea a ales o rochie bleu, cu pantofi in aceeasi nuanta. Vedeta si-a accesorizat tinuta cu niste cercei aurii foarte mari si o coafura lejera.