Primele imagini cu noul iubit al Elenei Basescu

Tanarul care a reusit sa-i vindece ranile dupa divort este Catalin Tomata, in varsta de 25 de ani, care detine un local de fite din Bucuresti. In urma cu doua saptamani, Catalin Tomata a fost surprins in vizita la Elena Basescu.Weekend trecut cei doi au fost surprinsi din nou impreuna, la localul tanarului. Conform zvonurilor, cei doi au o relatie de aproximativ doua luni, sustin jurnalistii emisiunii Wowbiz, de la Kanal D.