Primele imagini cu Valentina Pelinel si Cristi Borcea de la cununia civila

Chiar in aceste momente, Valentina Pelinel si Cristi Borcea se afla la Primaria Voluntari. Valentina este foarte eleganta, poarta o rochie rosie, cercei asortati si buchet din flori de aceeasi culoare.Tot astazi s-a aflat ca Valentina Pelinel este insarcinata cu gemeni si il va face din nou tatic pe Cristian Borcea. Omul de afaceri a mai fost casatorit de doua ori, cu Mihaela si Alina Vidican. Din casatoriile anterioare, Cristian Borcea mai are 5 copii. De asemenea, Cristi Borcea mai are o fetita cu avocata Simona Voiculescu.Valentina Pelinel i-a mai daruit si ea in urma cu 2 ani un baietel.