Printesa Charlotte a inceput gradinita. Primele imagini

Printesa Charlotte, in varsta de doi ani si jumatate, va merge la gradinita Willcocks din Londra, iar Casa Regala a Marii Britanii a eliberat primele doua fotografii de tip portret cu Charlotte. „Ducele si Ducesa de Cambridge sunt foarte onorati sa impartaseasca cu voi primele doua fotografii de tip portret cu Printesa Charlotte surprinse la Palatul Kensington in aceasta dimineata. Fotografiile au fost realizate de ducesa cu putin timp inainte ca Printesa Charlotte sa plece pentru prima ei zi de gradinita la Willcocks Nursery School”, se arata in mesajul oficial distribuit pa pagina de Facebook a Casei Regale Britanice.Micuta printesa a fost imbracata in prima zi de gradinita cu palton grena creat de Amaia Razorbil, a purtat un fular roz pudra, incaltari asortate cu culoarea paltonului si cu fundita din par, dresuri gri si un ghiozdanel roz.