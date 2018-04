Printesa Diana si Bryan Adams au fost iubiti

Burrell a povestit ca artistul se ascundea in portbagajul masinii si asa reusea sa intre la Kensington pentru a se bucura de intalniri de taina cu printesa. Poveste de dragoste s-ar fi consumat in anul 1996, cand printesa s-a despartit de printul Charles.Aceasta informatie nu circula de azi, de ieri în Regat. In 2003, fosta prietena a lui Bryan, Cecilie Thomsen, care a fost cu el 12 ani, a confirmat ca rockerul a inselat-o cu Diana.„Am ştiut că Diana a avut o aventură cu Bryan”, a declarat Cecilie, actriţă daneză care a jucat în filmul cu agentul 007, „Tomorrow Never Dies”.„Bryan îl ştia pe Paul Burrell foarte bine, Paul era parte din cercul apropiat al lui Bryan, el a fost şi cel care le-a făcut cunoştinţă. Iar atunci când s-au cunoscut Bryan şi Diana, eu nici n-am fost invitată la acea ocazie. Noi am avut o relaţie cu suişuri şi coborâşuri, iar aventura lui Diana nu ne-a ajutat deloc…La înmormântarea ei am fost, însă, stând în biserică cu gânduri şi emoţii amestecate”, a spus Cecilie, care s-a despărţit de Adams în 2002.