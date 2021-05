Printul Harry, noi marturisiri uimitoare: "Eram dispus sa beau, sa iau droguri"

El a marturisit ca a trecut printr-o perioada grea, in care a suferit de depresie atacuri de panica, ajungand sa consume alcool excesiv si chiar droguri. Vindecarea si-a gasit in bratele sotiei sale, Meghan Markle, despre care spune ca a fost salvarea sa. A mers la terapie timp de 4 ani si a reusit in cele din urma sa isi imbunatateasca starea mintala. Meghan Markle l-a încurajat în acest sens.„Am consultat medici, terapeuţi, terapeuţi alternativi, dar să o cunosc şi să fiu cu Meghan – atunci am ştiut că dacă nu fac terapie şi nu mă repar voi pierde această femeie cu care mă puteam vedea petrecându-mi restul vieţii”, a spus el, citat de BBC.Harry a marturisit ca problemele sale au aparut imediat dupa moartea mamei sale, printesa Diana, in anul 1997, pe cand avea doar 12 ani. În copilărie şi primii ani de maturitate, prinţul a mărturisit că nu se afla într-un mediu în care era încurajat să discute despre asta.„Dacă oamenii întrebau «Ce faci?», le răspundeam «Bine». Niciodată fericit, niciodată trist, doar bine. Bine era răspunsul uşor. Dar, din punct de vedere mintal, eram peste tot”. Odată cu îndatoririle regale, anxietatea severă l-a dominat, a mai mărturisit el. „De fiecare dată când îmi puneam un costum şi cravată, până să plec de acasă transpiram, îmi creştea pulsul… eram în mod de luptă sau în modul avion. Atacuri de panică, anxietate severă… Perioada de la 28 la, probabil, 32 de ani, a fost un coşmar în viaţa mea, eram panicat”.„Eram dispus să beau, să iau droguri, să încerc şi să fac lucruri care mă făceau să simt mai puţine lucruri decât simţeam”, a continuat el. „Dar, uşor, am devenit conştient că, OK, nu beam de luni până vineri, dar probabil beam într-o zi cât pentru o săptămână, vinerea sau sâmbăta seara. Şi beam nu pentru că îmi plăcea, ci pentru că încercam să maschez ceva”, a mai spus Harry.