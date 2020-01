Printul Harry, primele declaratii dupa ce a renuntat la titlul regal

In inregistrare, printul Harry a marturisit ca nu si-a dorit sa renunte la familia sa, insa nu a avut de ales."Decizia pe care am luat-o pentru mine şi soţia mea nu a fost luată uşor”, ci după „luni de discuţii, care au urmat unor ani de provocări”, explică ducele de Sussex într-un discurs susţinut în faţa invitaţilor la un dineu caritabil de la Londra."Regatul Unit este casa mea şi locul pe care îl iubesc. Asta nu se va schimba niciodată. Am crescut simțind sprijinul vostru și m-am uitat cum ați primit-o pe Meghan cu brațele deschise cand m-ați văzut că am găsit dragostea și fericirea la care am sperat toată viața mea. Știu, de asemenea, că mă cunoașteți suficient de bine după toți acești ani pentru a avea încredere în mine că femeia pe care am ales-o să-mi fie soție susține aceleași valori ca și mine", a spus Harry, continuând:„Și o face și este aceeași femeie de care m-am îndrăgostit. Amândoi facem tot ce putem pentru a ne îndeplini rolurile pentru această țară mândră. Odată ce Meghan și cu mine ne-am căsătorit, eram încântați, eram plini de speranță și eram aici să slujim. Din aceste motive, simt o mare tristeţe pentru că s-a ajuns la asta”, a afirmat el.În discursul său de la dineul caritabil găzduit de organizaţia Sentebale, Harry a spus că rezultatul final nu a fost cel pe care şi l-a dorit.„Speranţa noastră a fost de a continua să o slujim pe regină, Commonwealth-ul şi asociaţiile mele militare fără finanţare publică. Din păcate, acest lucru nu a fost posibil”, a spus prinţul Harry, care era al şaselea în ordinea succesiunii la tron.„Am acceptat acest lucru ştiind că nu schimbă cine sunt sau cât sunt de dedicat. Dar sper că asta vă ajută să înţelegeţi la ce s-a ajuns, că mă voi retrage din tot ceea ce am cunoscut vreodată pentru a face un pas înainte spre ceea ce sper că va fi o viaţă mai liniştită”, a adăugat el.Potrivit acordului, Harry va rămâne prinţ şi el şi soţia sa îşi vor păstra titlurile de duce şi ducesă de Sussex, într-un moment în care încep o nouă viaţă împărţită între America de Nord şi Marea Britanie, dar nu vor participa la evenimente ceremoniale sau vizite regale, potrivit Agerpres.„Am vrut să auziţi adevărul de la mine, atât cât îl pot împărtăşi, nu ca prinţ sau duce, ci pur şi simplu ca Harry, aceeaşi persoană pe care mulţi dintre voi aţi urmărit-o crescând în ultimii 35 de ani dar cu o perspectivă mai clară”, a mai spus prinţul. Palatul Buckingham şi regina Elisabeta a II-a au anunţat sâmbătă că Harry şi Meghan nu vor mai utiliza titlurile de „alteţe regale” şi nu vor mai beneficia de fonduri publice, în cadrul unui acord pentru a pune capăt crizei declanşate de cuplu după ce a anunţat că vrea să-şi reducă îndatoririle şi să petreacă mai mult timp în America de Nord.