Printul Harry si Meghan Markle, in doliu

Aceasta a murit in urma cu 3 zile si era unul dintre cei mai infocati fani ai cuplului regal. Printul Harry si Daphne Dunne s-au intalnit de cateva ori in timpul turneelor din Australia. Aceasta i-a cucerit inima printului dupa ce l-a pupat pe obraz, in 2015. Din acel an, Printul Harry a pastrat legatura prin corespondenta cu Daphne Dunne.In anul 2017, cei doi s-au intalnit din nou in timpul unei vizite oficiale la Sidney. Aceasta a asteptat ore bune afara pentru a il putea vedea. Cand a dat cu ochii de ea, Printul Harry a exclamat:Cand a fost intrebat de presa despre Daphne Dunne, Printul Harry a numit-o ‘australianul lui preferat’. In 2018, Printul Harry si Meghan Markle au vizitat-o pe Daphne Dunne. In momentul in care cele doua s-au intalnit, Meghan Markle i-a spus: