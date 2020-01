Printul Harry si Meghan Markle s-au retras din familia regala

Imediat dupa acest anunt, a venit si reactia Palatului Buckingham, care a primit vestea cu dezamagire:„Discuțiile cu ducele și ducesa de Sussex sunt într-un stadiu incipient. Le înțelegem dorința de a avea o abordare diferită, dar acestea sunt chestiuni complicate care vor dura mult”, arată un comunicat al Palatului Buckingham. Harry şi Meghan au anunțat pe Instagram că au hotărât să renunţe la rangul de membri seniori ai Casei regale, ceea ce înseamnă că cei doi fac un pas în spate şi se distanţează. Ducii îşi vor împărţi timpul între Marea Britanie şi America de Nord şi mai spun că vor munci pentru a deveni independenţi din punct de vedere financiar. Decizia vine după mai multe luni în care jurnaliştii au vorbit pe larg despre o răcire a relaţiilor între Harry, fratele său, William şi regina Elisabeta a doua. Cea mai recentă dovadă a fost de Crăciun, când ducii de Sussex şi-au petrecut sărbătorile în Canada.Meghan Markle si printul Harry au fost si ei destul de scurti in declaratii.„După multe luni de reflecţie şi discuţii, am ales să facem o tranziţie anul acesta prin configurarea unui nou rol progresiv în instituţie”, au scris ducele şi ducesa de Sussex pe Instagram.„Intenţionăm să renunţăm la statutul de membri seniori ai Familiei Regale şi să muncim pentru a deveni independenţi financiar, dar vom continua să o susţinem deplin pe Majestatea sa regina”, se arată în mesajul celor doi. Ducii îşi vor împărţi timpul între Marea Britanie şi America de Nord.„Acest echilibru geografic ne va permite să ne creştem fiul cu respect faţă de tradiţia regală în care s-a născut, dar va oferi familiei spaţiul pentru a se concentra pe viitorul capitol, inclusiv lansarea noii noastre entităţi caritabile”, au mai scris ducii de Sussex.Anunţul vine la finalul mai multor luni în care jurnaliştii au tot vorbit de o răcire a relaţiilor dintre Harry, fratele său, William şi regina Elisabeta a doua.

Vrei o viata mai buna in 2020? Iata care sunt tendintele pentru acest an

Articole recomandate

De ce s-a despartit de fapt Andreea Antonescu de noul iubit Andreea Antonescu a anuntat in urma cu cateva zile ca s-a despartit de noul sau iubit, dupa doar o luna. Cei doi plecasera la Iasi pentru a petrece sarbatorile impreuna cu familia lui Stefan. Dupa ce ar fi avut insa o discutie cu fostul sau sot, Andreea Antonescu a decis sa puna punct

Printul Harry si Meghan Markle s-au retras din familia regala Dupa mai multe luni in care s-a tot zvonit ca Meghan Markle si printul Harry sunt in prag de divort, cei doi au luat decizia de a se retrage din familia regala, fara sa se consulte inainte cu regina Elisabeta a II-a. Imediat dupa acest anunt, a venit si reactia Palatului Buckingham, care

Oana Roman, marturisiri in lacrimi despre divort: "Mai bine sa se afle de la mine" Invitata in cadrul unei emisiuni TV, Oana Roman a vorbit deschis despre problemele pe care le-a intampinat in ultima perioada in viata sa personala. Ea a facut dezvaluiri despre despartirea de sotul sau, dar si despre cearta cu sora ei mai mare, Catinca. „S-au întâmplat multe

Dana Rogoz, la spital in Sri Lanka Dana Rogoz si-a petrecut sarbatorile intr-o destinatie exotica, alaturi de sotul si fiul sau. Vedeta a ales sa treaca in noul an in Sri Lanka. Ea isi tine fanii la curent cu tot ceea ce descopera in locul de vis in care se afla si a marturisit ca a fost chiar si la doctor pentru a se asigura