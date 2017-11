Printul Harry va fi tatic!

Cei doi indragostiti au avut o intalnirea urgenta la palatul Buckinghamcu Suverana. In urma discutiei, cei trei au decis ca nunta lui Harry cu Meghan sa aiba loc cat mai curand. „Este neasteptat sa spun, dar un copil in afara casatoriei ar crea un adevarat scandal in familia regala, fapt pentru care Harry si Meghan se grabesc sa-si faca o familie. Cu cat mai repede, cu atat mai bine”, a spus sursa. In ciuda situatiei, regina le-a garantat viitorilor parinti ca ii va sustine si va fi alaturi de ei.„Acum, depinde de ea sa se consulte cu consilierii regali despre cum vor gestiona aceasta situatie si cand vor anunta nunta”, a mai spus sursa pentru revista mentionata.