Problema mare de sanatate cu care se confrunta celebrul bucatar Petrisor Tanase dupa Covid

Bucatarul Petrisor Tanase a marturisit ca oboseste foarte repede, are probleme cu memoria, cu digestia si uneori are nevoie de ajutorul producatorilor de la emisiune pentru a nu uita replicile pe care trebuie sa le spuna in emisiune."Da, intervine foarte repede oboseala, lipsa de coerență, nu mai știi ce cuvânt să spui, am probleme cu memoria, cu digestia, cu bila. La televiziune, când filmăm emisiunea culinară, ne mai oprim, mă mai ajută producătorul, mai îmi suflă în cască atunci când vede că uit un cuvânt sau când nu mai știu ce să spun. Am mărit numărul de filmări, pentru că pauzele sunt mai dese, trebuie să mă odihnesc. Timp de 35 de zile m-a chinuit virusul acesta, anul trecut. Tușeam și eram foarte obosit, cam așa s-a manifestat boala, în cazul meu.