Raed Arafat, avertisment pentru populatie. Vor urma fenomene meteo extreme

Raed Arafat, seful Departamentului pentru situatii de urgenta, a emis un avertisment pentru populatie in ceea ce priveste fenomenele meteo care vor urma in perioada urmatoare.Acesta a avertizat populatia ca in zilele urmatoare furtunile vor fi si mai intense."Fenomenele meteo extreme se vor intensifica. Vor aparea vijelii de scurta durata, dar de intensitate maxima care pot duce la distrugeri importante. Populatia trebuie sa invete, sa asculte altertele. Avem aplicatia DSU prin care se transmit alertele chiar in timp foarte scurt. Aplicatia poate fi fixata, daca vreti, doar pe o anumita zona. Atunci oamenii sa tina cont de ele si sa se protejeze", a spus Raed Arafat, potrivit news.ro. Secretarul de stat a fost intrebat daca intentioneaza sa dezvolte o aplicatie privind comportamentul oamenilor in cazul unor fenomene meteo extreme, dupa modelul celei intitulate "Nu tremur la cutremur"."Sigur ca vrem sa educam populatia in acest sens. Ceea de trebuie stiut este ca atunci cand primesti o alerta de vijelie, incerci sa ramai in cladire, nu pleci pe strada, nu te adapostesi sub un pom. Esti atent sa nu stai langa o cladire de pe care poate sa-ti cada ceva in cap sau sub un balcon", a mai spus Arafat.