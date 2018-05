Raed Arafat ii raspunde Oliviei Steer dupa ce vedeta a declarat ca rujeola nu exista

Cunoscută pentru lupta împotriva vaccinării, vedeta tv a vorbit pe Facebook despre o decizie din 2017 a Curţii Supreme din Germania, care ar fi stabilit că „rujeola nu există”.Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Raed Arafat, nu a intarziat cu un raspuns. Arafat spune ca Olivia Steer nu face decat sa manipuleze si sa induca in eroare parintii pentru că decizia invocată de justiția din Germania nu se referă la rujeolă, ci la un pariu făcut de doi nemți pe această temă.”Revenim la afirmatiile iresponsabile impotriva vaccinarii copiilor impotriva rujeolei.Mediafax a publicat un punct de vedere prin care se pune la indoiala existenta virusului rujeolei! In materialul respectiv exista o referinta la o decizie a curtii supreme Germane din 2017 prin care se pretinde ca s-a stabilit faptul ca virusul nu exista.Va rog sa va informati direct din surse credibile si sa nu va lasati indusi in eroare, intrucat cazul respectiv este celebru iar decizia Curtii Supreme Germane nu se refera la existenta sau nu a virusului ci la un pariu pus de un antivaccinist prin care a promis ca cine il prezinta un singur articol stiintific care detine dovezile asupra existentei virsului rujeolei, acesta primeste 100.000 Euro.Este cazul Bardens vs. Lanka, prin care Bardens a solicitat acestuia plata sumei intrucat el a inaintat 6 articole stiintifice care probeaza existenta virusului rujeolei!Prima instanta a dat dreptate lui Bardens si a ordonat executarea platii sumei de 100.000 euro de catre Lanka care a constestat decizia la o curte superioara.In cadrul curtii supreme s-a stabilit ca Lanka sa nu plateasca pentru ca este dreptul lui sa spuna daca probele inaintate de Bardens sunt satisfacatoare exigentelor sale, insa Curtea Suprema Germana nu a zis niciodata ca virsul nu exista.Mai mult in cadrul procesului s-au folosit si argumente precum faptul ca Bardens a prezentat 6 articole care in mod coroborat contin probele necesare asupra existentei virusului rujeolei iar Lanka a explicat ca el a cerut un singur articol care sa contina toate dovezile, acesta fiind un joc de cuvinte cu dublu inteles in limba Germana.Din pacate astfel de manipulare si dezinformare poate costa vieti inocente, inducand parintii in eroare. Vedem cum mor copii nevaccinati cand remediul exista si nu-l administram. Problema nu este numai in Romania ci in mai multe tari care au luat deja masuri dure ca sa previna decesele.Nu sunt fan al producatorilor de medicamente insa nici nu putem nega ca unele medicamente sunt vitale cand sunt folosite corect si la momentul potrivit pentru motivul potrivit. Vaccinarea a salvat sute de mii daca nu chiar milioane de vieti incepand cu secolul trecut, aceasta a facut posibila prevenirea unor boli extrem de grave precum poliomielita care inca vedem efectele ei asupra persoanelor care au suferit de aceasta boala cumplita in copilarie. Acum in anul 2018 se incearca convingerea parintilor ca vaciinarea nu este necesara, ca este periculoasa si ca virusul rujeolei nu exista.In concluzie va rog informati-va corect din surse abilitate daca aveti dubii asupra vaccinarii. Vorbiti cu medicii sa va explice despre ce este vorba si de ce trebuie vaccinat un copil la timp. Nu mai ascultati povestile personale care sunt construite pe cazuri medicale care nu au de a face cu efectul vaccinarii.Da vaccinul poate avea efecte adverse ca orice medicament insa efectele adverse nu includ autismul si altele vehiculate de persoane necunoscatoare chiar daca ele sunt cu bune intentii uneori. Ganditi-va ce faceti daca refuzati vaccinarea si copilul d-voastra cade victima unei boli care puteati sa o preveniti foarte usor prin vaccinare!Stiu ca iar o sa intre toti antivaccinistii sa ne spuna ca nu avem dreptate si ca nu este asa cum zicem insa datoria unui medic este sa avertizeze si sa explice iar obligatia d-voastra este sa va informati corect inainte de a lua o decizie care sa va coste viata copilului dumneavoastra!”, a scris Arafat pe Facebook.