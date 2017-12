Raluca Badulescu, probleme grave de sanatate inainte de a slabi

Pentru ca nu reusea sa slabeasca cu ajutorul dietelor si isi punea sanatatea si mai rau in pericol a decis sa isi faca o operatie de micsorare a stomacului. A slabit dupa aceasta interventie 60 de kilograme."Inainte de a face aceasta interventie, aveam analizele dezastruase. Acum analizele mele sunt exceptionale. Initial, aceasta operatie am facut-o strict din motive de sanatate, pentru ca aveam aproape 40 de ani si ficatul era inecat in grasime, toate organele erau inecate in grasime. Chiar daca ma simteam bine asa, nu ma mai puteam tine dupa copil, nu mai puteam merge in vacante impreuna. Interveneau probleme de sanatate foarte grave.Prima luna imediat dupa interventie inseamna un regim alimentar bazat strict pe lichide si lichide mai groase pasate. Practic, stomacul este ca al unui bebelus, trebuie sa invete sa manance. Gastric Sleeve inseamna indepartarea chirurgicala a 70% din stomac. Nu doare nimic, esti un normal, te externez a doua zi. Deci ai voie lichide, usor usor le transformi in lichide pasate mai subtiri, iar pana la sfarsitul lunii, pasat mai gros. Exact ca un bebelus. Poti sa mananci orice pasat, piure de broccoli, de cartofi, in cantitati foarte mici. Dupa prima luna de zile se face controlul la doctor. Trebuie sa mai iei foarte multe vitamine, shake-uri proteice, supe. Eu in prima luna slabisem 20 de kilograme, am pornit de la 121 de kilograme, acum am cam 57-58 constant. Nu tin regim, insa mananc de 20 de ori pe zi, o cantitate foarte mica de mancare. Orice mananc pentru ca sunt foarte pofticioasa, uite de exemplu daca vrei sa mananci paste, mananci doua furculite, daca vrei sa mananci pizza, mananci o felie, nu o pizza. Mananc si dulciuri, in general mananc gratar, pentru ca imi place foarte mult. As vrea sa trec la un meniu vegetarian pentru ca imi doresc, dar inca nu mi-a iesit lucrul acesta. Pentru ca ador animalele", explica Raluca Badulescu, potrivit libertatea.ro.