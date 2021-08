Raluca Pastrama are un nou iubit! Cine este barbatul cu care fosta sotie a lui Pepe si-a refacut viata

Oana Lis si-a indeplinit unul dintre cele mai mari visuri. A facut un pas mare in carier, iar de curand si-a deschis propriul cabinet de consiliere psihologica. In perioada izolarii, sotia lui Viorel Lis a oferit sedinte gratuite, insa acum vrea sa faca si bani, asa ca a stabilit si un pret pentru

Cantaretul Stefan Stan este in al noualea cer! Va fi tata pentru a doua oara. Sotia lui, Simona, este insarcinata in patru luni, iar cei doi au facut marele anunt in cadrul emisiunii Teo Show, unde au prezentat-o in premiera si pe fiica lor Elif. Cei doi au aflat deja si sexul celui de-al